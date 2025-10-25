Небесно-голубые лидируют в Чемпионшипе, не потерпев ни одного поражения и набрав 28 очков в 12 турах. В этом сезоне «Ковентри» уступил только один раз — «Миллуоллу» (1:2) в Кубке лиги в конце августа.
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 19:2 и лидирует в Чемпионшипе. Поражений в лиге пока нет
Команда, которую тренирует бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии, сегодня обыграла «Уотфорд» (3:1). Ранее были побеждены «Портсмут» (2:1), «Блэкберн» (2:0), «Шеффилд Уэнсдей» (5:0), «Миллуолл» (4:0) и «Бирмингем» (3:0).