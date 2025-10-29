Ричмонд
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
1
:
Анже
1
Все коэффициенты
П1
2.01
X
2.40
П2
9.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
2
:
Монако
3
Все коэффициенты
П1
15.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Париж
0
:
Лион
3
Все коэффициенты
П1
39.00
X
25.00
П2
1.10
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
3
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Тулуза
1
:
Ренн
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
3.40
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Болонья
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
1.25
П2
11.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.04
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
2
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Франция
завершен
Гавр
1
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
3
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Удинезе
1
П1
X
П2

Селюк о заявке сборной России: «Очень многие вызовы делаются ради бизнеса Карпина, чтобы подороже продать футболиста. Сам говорил, что старше 30 не приглашает, а тут Миранчук, Осипенко»

«Много вопросов, зачем включаются и приглашаются ряд футболистов. Зачем Соболев, Комличенко, Миранчук, Осипенко и еще несколько игроков? Комличенко вызывался, чтобы его можно было продать в “Локомотив”. Соболев по той же причине приглашается. Зачем там Захарян с Сафоновым, которые за свои клубы не играют?

К сожалению, очень многие вызовы делаются ради бизнеса Карпина, чтобы можно подороже было продать футболиста.

Он же сам говорил, что старше 30 лет не приглашает в сборную. А у нас тут Комличенко, которому 30. Миранчуку столько же. Осипенко вообще 31. Приглашать его в сборную — полный позор защиты. Сергеев тоже не подходит по возрасту, но он в списке. Карпин сам себе противоречит.

Если к нему кто-то обратится сделать бизнес и увеличить стоимость, то мы увидим этого человека в сборной", — сказал футбольный агент.