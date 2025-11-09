Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Сити» выглядел великолепно: правильный темп с мячом, высокий уровень организованности в обороне"

«Нико О’Райлли был великолепен. В целом все сыграли отлично — перед нами были все те же чемпионы. Иногда мы выпускаем его латералем в центре, иногда он действует как “десятка” или “восьмерка”. Он умеет играть. Его работа на стандартах и при длинных передах очень быстрая. Он умный футболист — играет действительно на высоком уровне. Думаю, он был очень хорош и продолжает показывать отличную форму».