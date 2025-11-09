Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Сити» выглядел великолепно: правильный темп с мячом, высокий уровень организованности в обороне"

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о победе в 11-м туре АПЛ над «Ливерпулем» (3:0).

Источник: Sports

"Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва — стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилось пару моментов.

В целом же ребята выглядели великолепно: правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне".

О Нико О’Райлли.

«Нико О’Райлли был великолепен. В целом все сыграли отлично — перед нами были все те же чемпионы. Иногда мы выпускаем его латералем в центре, иногда он действует как “десятка” или “восьмерка”. Он умеет играть. Его работа на стандартах и при длинных передах очень быстрая. Он умный футболист — играет действительно на высоком уровне. Думаю, он был очень хорош и продолжает показывать отличную форму».

О Жереми Доку.

«Послушайте, я знаю, что я хорош, но не преувеличивайте мои заслуги. Игроки все делают сами. Мы должны стараться давать им хороший импульс и выстраивать взаимодействие. Вы думаете, я учил его обыгрывать защитников? Это природный талант. Он провел выдающийся матч против одного из лучших латералей в Премьер-лиге».

Об игре.

«Наша оборонительная структура была очень хорошей, а в атаке, особенно в первом тайме, мы отлично взаимодействовали со всеми игроками в центре поля — у нас все получалось».

О юбилейном 1000-м матче.

«Хочу сказать спасибо игрокам и тренерскому штабу за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере с моим “Сити”. Теперь — отдых и возвращение с новой энергией. Считаю, что период работы в “Барселоне Б” заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это и многому научился.

Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против «Ливерпуля». Я испытываю огромное уважение к этому клубу", — сказал Пеп Гвардиола.