Пеп о 3:0 с «Ливерпулем»: «Сити» выглядел великолепно: правильный темп с мячом, высокий уровень организованности в обороне"

"Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва — стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилось пару моментов.
В целом же ребята выглядели великолепно: правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне".
О Нико О’Райлли.
«Нико О’Райлли был великолепен. В целом все сыграли отлично — перед нами были все те же чемпионы. Иногда мы выпускаем его латералем в центре, иногда он действует как “десятка” или “восьмерка”. Он умеет играть. Его работа на стандартах и при длинных передах очень быстрая. Он умный футболист — играет действительно на высоком уровне. Думаю, он был очень хорош и продолжает показывать отличную форму».
О Жереми Доку.
«Послушайте, я знаю, что я хорош, но не преувеличивайте мои заслуги. Игроки все делают сами. Мы должны стараться давать им хороший импульс и выстраивать взаимодействие. Вы думаете, я учил его обыгрывать защитников? Это природный талант. Он провел выдающийся матч против одного из лучших латералей в Премьер-лиге».
Об игре.
«Наша оборонительная структура была очень хорошей, а в атаке, особенно в первом тайме, мы отлично взаимодействовали со всеми игроками в центре поля — у нас все получалось».
О юбилейном 1000-м матче.
«Хочу сказать спасибо игрокам и тренерскому штабу за такой подарок. Горд тем, что достиг этой отметки в Манчестере с моим “Сити”. Теперь — отдых и возвращение с новой энергией. Считаю, что период работы в “Барселоне Б” заложил основу для многого. Я тогда сам понял, что способен на это и многому научился.
Никогда не забуду ребят из того первого сезона. Для меня было особенным провести 1000-й матч перед семьей и именно против «Ливерпуля». Я испытываю огромное уважение к этому клубу", — сказал Пеп Гвардиола.