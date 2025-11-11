Экс-футболиста Евгения Савина переобъявили в розыск

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Савин Евгений Леонидович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… переобъявлен», — указано в ведомственной базе.
Экс-футболист в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
Савин — бывший профессиональный футболист, выступал за «Томь», махачкалинский «Анжи», подмосковные «Химки», пермский «Амкар», самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал», тульский «Арсенал» и «Луч-Энергию» из Владивостока. После завершения карьеры завел ставший популярным блог «КраСава» на YouTube.
В 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла в ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион в России). После начала спецоперации уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.