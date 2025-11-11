Ричмонд
Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток все бегут к судье. Я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает…»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарии о поведении тренерского штаба «Спартака» на фоне прошедшего матча Мир РПЛ, в котором красно-белые победили со счетом 2:1.

Источник: Спортс"

— На пресс‑конференции вы сказали, что тренерский штаб «Спартака» вел себя не совсем достойно. Как это проявлялось?

— Ну, каждый свисток все бегут к судье.

Понятно, что я тоже иногда покрикиваю. Но когда весь тренерский штаб выбегает… Я поздравил их с победой, и с моей стороны на этом все. Они сами должны о себе думать.

Есть эмоции. Я должен смотреть за собой, а они — за собой, — сказал Станислав Черчесов.

Черчесов о штабе «Спартака»: «Каждый свисток орут, как с цепи сорвались — даже самого спокойного тренера из себя вывели. Как-то недостойно клуба, я бы сказал».