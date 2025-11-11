Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.10
П2
6.10
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Роналду о завершении карьеры: «Через десять лет, шучу. Мое тело в хорошей форме, я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Хочу выигрывать трофеи — это моя жизнь»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пошутил, что будет играть еще десять лет.

Источник: Спортс"

— Вы говорили, что скоро завершите карьеру.

— Это случится через десять лет (улыбается). Вот это — скоро для меня. Люди думаю, что, когда я говорю, что скоро завершу карьеру, это случится через полгода или год. Я шучу (смеется).

Когда достигаешь определенного возраста, счет идет уже на месяцы. В футболе я стараюсь получать удовольствие, забивая голы. Как вы знаете, мне 40 лет, я стараюсь наслаждаться каждым моментом и двигаться вперед. Мое тело в хорошей форме, я полагаю.

Что касается моих выступлений за сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать трофеи. Это моя жизнь, — цитирует Роналду EFE.

Роналду о том, станет ли ЧМ-2026 последним для него: «Конечно, ведь мне будет 41 год. Я наслаждаюсь моментом».