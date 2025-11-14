Аршавин о путешествиях: «Не сталкивался с негативом из-за паспорта. Встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет одно: профессионал ты или нет»

"В этом году много путешествую. И это удивительно. Сейчас трудно куда-то уехать… С визой не помогают, я шенгенскую открыл еще до 2022-го. Мне дали на пять лет. А уже потом, когда подался [на британскую визу], началась СВО, и я уже, честно, думал, что визу мне не дадут. Но через два месяца пятилетнюю поставили!