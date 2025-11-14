Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
0
:
Исландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Венгрия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
4
:
Эстония
1
П1
X
П2

Аршавин о путешествиях: «Не сталкивался с негативом из-за паспорта. Встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет одно: профессионал ты или нет»

Андрей Аршавин считает, что за границей вопрос национальности перестает иметь значение.

Источник: Спортс"

"В этом году много путешествую. И это удивительно. Сейчас трудно куда-то уехать… С визой не помогают, я шенгенскую открыл еще до 2022-го. Мне дали на пять лет. А уже потом, когда подался [на британскую визу], началась СВО, и я уже, честно, думал, что визу мне не дадут. Но через два месяца пятилетнюю поставили!

Ни разу не сталкивался с негативом в поездках из-за паспорта. Мы встречали и украинцев — никаких проблем. За границей пропадает национальность, все определяет только одно: профессионал ты или нет«, — сказал бывший полузащитник “Арсенала” и сборной России.