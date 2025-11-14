Украина опустилась на 3-е место в группе отбора ЧМ. Ей нужно обыгрывать Исландию в последнем туре для выхода в стыки

На счету команды Сергея Реброва 7 очков, как и у Исландии, которая выше по дополнительным показателям. У лидирующей в группе Франции 13 баллов, она уже вышла на чемпионат мира. Азербайджан, потерявший возможность попасть на ЧМ, идет последним с одним очком.