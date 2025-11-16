Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Роберто Мартинес: «Португалия лучше играет с Роналду, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес назвал Криштиану Роналду важным для команды игроком.

В заключительном матче отбора на ЧМ-2026 Португалия разгромила Армению со счетом 9:1. Роналду пропустил игру из-за дисквалификации.

— Сборная [лучше] с Роналду или без него?

— Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, нам лучше с Нуну Мендешем, нам лучше с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол — это игра ошибок, игра трудностей, игра стойкости. И когда кто-то из игроков отсутствует, нам нужно найти способ победить.

Думаю, важно иметь в составе всех игроков, которые значимы для сборной. Но также важна уверенность, четкое представление, что мы можем победить, даже когда кого-то из игроков нет в стартовом составе, — сказал Мартинес.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше