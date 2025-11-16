Роберто Мартинес: «Португалия лучше играет с Роналду, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»

— Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, нам лучше с Нуну Мендешем, нам лучше с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол — это игра ошибок, игра трудностей, игра стойкости. И когда кто-то из игроков отсутствует, нам нужно найти способ победить.