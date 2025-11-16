Роберто Мартинес: «Португалия лучше играет с Роналду, Нуну, Педру Нету. Но мы должны найти способ победить, даже если кто-то отсутствует»

В заключительном матче отбора на ЧМ-2026 Португалия разгромила Армению со счетом 9:1. Роналду пропустил игру из-за дисквалификации.
— Сборная [лучше] с Роналду или без него?
— Нет, нет. Нам лучше с Криштиану, нам лучше с Нуну Мендешем, нам лучше с Педру Нету. Это важно. Также важно понимать, что футбол — это игра ошибок, игра трудностей, игра стойкости. И когда кто-то из игроков отсутствует, нам нужно найти способ победить.
Думаю, важно иметь в составе всех игроков, которые значимы для сборной. Но также важна уверенность, четкое представление, что мы можем победить, даже когда кого-то из игроков нет в стартовом составе, — сказал Мартинес.
