Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
1
:
Швейцария
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
1
:
Словения
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Греция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
4
:
Дания
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чили
2
:
Перу
1
П1
X
П2

Ральф Рангник: «Австрия на чемпионате мира может пройти далеко. С нетерпением жду поездки на жеребьевку»

Ральф Рангник оценил выход сборной Австрии на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

Австрийцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

"Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но потом мы выложились по полной и в итоге были вознаграждены. Если Босния будет играть так же, они тоже выйдут [через плей-офф].

На прошлом Евро у нас было много травм. Теперь, на чемпионате мира, думаю, мы можем пройти далеко. С нетерпением жду поездки в Вашингтон на жеребьевку", — сказал тренер сборной Австрии.