Ральф Рангник: «Австрия на чемпионате мира может пройти далеко. С нетерпением жду поездки на жеребьевку»

Австрийцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
"Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но потом мы выложились по полной и в итоге были вознаграждены. Если Босния будет играть так же, они тоже выйдут [через плей-офф].
На прошлом Евро у нас было много травм. Теперь, на чемпионате мира, думаю, мы можем пройти далеко. С нетерпением жду поездки в Вашингтон на жеребьевку", — сказал тренер сборной Австрии.