«У Филиппа Ковальчука были все шансы дорасти до основы “Динамо”. Талант со своеобразной техникой». Тренер России U16 о переходе форварда в академию «Герты»

Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.16
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.27
П2
2.41
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.10
П2
3.59
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.24
П2
1.37
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.29
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.86
X
3.97
П2
1.65
Футбол. Англия
17:00
Лидс
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.34
П2
2.53
Футбол. Франция
17:00
Осер
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.53
П2
2.11
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.17
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
17:30
Динамо
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.06
П2
5.73
Футбол. Германия
17:30
РБ Лейпциг
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.41
П2
6.12
Футбол. Испания
18:15
Бетис
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.87
П2
6.27
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.87
П2
5.49
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.93
П2
7.80
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.24
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
19:45
Локомотив
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.55
П2
2.35
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70
Футбол. Испания
20:30
Хетафе
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.51
X
3.59
П2
1.75
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2

«У Филиппа Ковальчука были все шансы дорасти до основы “Динамо”. Талант со своеобразной техникой». Тренер России U16 о переходе форварда в академию «Герты»

Тренер сборной России U16 считает, что Филипп Ковальчук, сын хоккеиста Ильи Ковальчука, мог дорасти до основного состава «Динамо».

Источник: Спортс"

Сообщалось, что 16-летний форвард перешел в академию «Герты».

— Как оцените переход Филиппа в академию «Герты»? Пойдет ли ему это на пользу?

— Сложно оценивать. Знаю, что после перехода из Бразилии в «Динамо» Филипп прибавил, вызывался в сборную, в которой я работаю. Было видно, что он прогрессирует. Насколько он будет это делать в «Герте», мне сложно судить, но в России у него были все шансы через молодежку и «Динамо‑2» дорасти до основного состава.

— Не потеряется ли он там для тренеров юношеской команды? Все так же будете за ним следить?

— Буду все так же за ним следить, это обязательно. Важен момент — как он сам там адаптируется. В России у Филиппа был период адаптации, который он прошел и после спрогрессировал.

— Но талантливым футболистом его можно назвать?

— Да, его можно назвать талантливым футболистом со своеобразной техникой.

— Сравнение со знаменитым отцом как‑то сказывалось на нем, или он не обращал на это внимание?

— Мне сложно судить. Но имея имя такого отца, мне кажется, подсознательно Филипп хочет этому соответствовать. А насколько это в плюс или минус, мне сложно говорить, — сказал Антон Бобер.