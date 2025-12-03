Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Сандерленд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Астон Вилла
4
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Арчи может уйти из медиафутбола после ухода из «Альтерона»: «Открыл кафе, слава богу, есть возможность зарабатывать не ногами. Да и медиафутбол сейчас не тот»

«Альтерон» объявил об уходе вратаря Арби Межиева, защитника Арчи Бегларяна, хавбека Гамида Шахбанова и форварда Алексея Турика.

Источник: Спортс"

Арчи прокомментирвал уход из клуба.

"Я не смог из-за работы прийти на две тренировки. Команда последнее время тренировалась всего два раза в неделю. Потом сказали что, в ноябре платить не будут, и не вызвали на игру со сборной. После этого я ушел.

Коллектив хороший, но организация — так себе. Мало тренировок, нет тренера.

Есть команда, с которой веду переговоры. Но я спокоен, уже отпустил ситуацию с медиафутболом. Надо жить для себя. Открыл кафе, полностью погружен. Слава богу, есть возможность зарабатывать не ногами. Да и медиафутбол сейчас не тот — дорогу молодым! «- рассказал Арчи в беседе с корреспондентом Спортса»" Ильей Ковалевым.

«Альтерон» — новичок WINLINE Медиалиги, дебютировавший в Кубке Лиги осенью 2025-го. Команда прошла две стадии и вылетела из турнира — в третьей.

Арчи выступал за команду в Кубке Лиги. До этого он играл за 2Drots и Lit Energy.