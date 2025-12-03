Арчи может уйти из медиафутбола после ухода из «Альтерона»: «Открыл кафе, слава богу, есть возможность зарабатывать не ногами. Да и медиафутбол сейчас не тот»

Арчи прокомментирвал уход из клуба.
"Я не смог из-за работы прийти на две тренировки. Команда последнее время тренировалась всего два раза в неделю. Потом сказали что, в ноябре платить не будут, и не вызвали на игру со сборной. После этого я ушел.
Коллектив хороший, но организация — так себе. Мало тренировок, нет тренера.
Есть команда, с которой веду переговоры. Но я спокоен, уже отпустил ситуацию с медиафутболом. Надо жить для себя. Открыл кафе, полностью погружен. Слава богу, есть возможность зарабатывать не ногами. Да и медиафутбол сейчас не тот — дорогу молодым! «- рассказал Арчи в беседе с корреспондентом Спортса»" Ильей Ковалевым.
«Альтерон» — новичок WINLINE Медиалиги, дебютировавший в Кубке Лиги осенью 2025-го. Команда прошла две стадии и вылетела из турнира — в третьей.
Арчи выступал за команду в Кубке Лиги. До этого он играл за 2Drots и Lit Energy.