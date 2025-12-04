Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.70
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
05.12
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Франция
05.12
Брест
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.81
П2
2.22
Футбол. Германия
05.12
Майнц
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Испания
05.12
Овьедо
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.09
П2
2.88
Футбол. Франция
05.12
Лилль
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.60

Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что “Барсу” оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали судей. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ “Реала”

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й. Недавно несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры, Хавьер Энрикес, и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока судья не решит это закончить. Мы участвуем в судебном процессе, и все решения ясно дают понять, что “Барса” не подкупала судей и не сделала ничего плохого. Другие частные обвинения не предоставляют никаких убедительных доказательств. Если появятся новые доказательства, этот процесс потребуется продлить. Все это привело к задержке с вынесением решения судьей.

Нас называли виновными еще до того, как мы предстали перед судом. Я убежден, что «Барса» в конечном итоге будет оправдана. Есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Они продолжают утверждать, что «Барса» выигрывала благодаря судьям, что является ложью. За 72 года существования судейского комитета в нем всегда был сосьо «Реала». «Реал» обладает значительной властью, и нам нравится, когда мы побеждаем. Эти победы имеют дополнительную ценность.

Хавьер Тебас говорил, что «Реал» пытается оказывать влияние [на судей] через свой канал. Возможно, следует обратить внимание на то, что делает телевидение «Реала», — сказал Лапорта.

Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз».