Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что “Барсу” оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали судей. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ “Реала”

Нас называли виновными еще до того, как мы предстали перед судом. Я убежден, что «Барса» в конечном итоге будет оправдана. Есть лица, которые заинтересованы в том, чтобы это продолжалось. Они продолжают утверждать, что «Барса» выигрывала благодаря судьям, что является ложью. За 72 года существования судейского комитета в нем всегда был сосьо «Реала». «Реал» обладает значительной властью, и нам нравится, когда мы побеждаем. Эти победы имеют дополнительную ценность.