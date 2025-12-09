Шапи о «Краснодаре»: «Верю, что будут чемпионами. Было большим удовольствием смотреть их игру с ЦСКА, рад, что они выиграли»

В 18-м туре Мир РПЛ «быки» обыграли ЦСКа (3:2).
— Матч был потрясающий, очень интересный. Рад, что «Краснодар» выиграл. Было большим удовольствием смотреть всю игру.
— «Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом?
— Я надеюсь и верю, что они будут чемпионами.
— Ты недавно был на матче махачкалинского «Динамо». Следишь за ними?
— Я слежу, у меня там друзья играют. Надеюсь, «Динамо» останется в лиге и будет прогрессировать. Они заслуживают играть в РПЛ, пацаны бьются. При их возможностях — большие молодцы, — сказал экс-хавбек «Краснодара» Сулейманов.