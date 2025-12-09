Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аталанта
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.80
П2
1.45
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Барселона
0
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.70
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Интер
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.70
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Монако
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.92
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
ПСВ
1
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.05
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Юнион
1
:
Марсель
2
Все коэффициенты
П1
9.25
X
4.25
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Славия Пр
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.50
П2
23.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
0
:
Олимпиакос П
1
П1
X
П2

Шапи о «Краснодаре»: «Верю, что будут чемпионами. Было большим удовольствием смотреть их игру с ЦСКА, рад, что они выиграли»

Нападающий «Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов верит в чемпионство «Краснодара» в этом сезоне.

В 18-м туре Мир РПЛ «быки» обыграли ЦСКа (3:2).

— Матч был потрясающий, очень интересный. Рад, что «Краснодар» выиграл. Было большим удовольствием смотреть всю игру.

— «Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом?

— Я надеюсь и верю, что они будут чемпионами.

— Ты недавно был на матче махачкалинского «Динамо». Следишь за ними?

— Я слежу, у меня там друзья играют. Надеюсь, «Динамо» останется в лиге и будет прогрессировать. Они заслуживают играть в РПЛ, пацаны бьются. При их возможностях — большие молодцы, — сказал экс-хавбек «Краснодара» Сулейманов.