Бензема о лиге Саудовской Аравии: «Не думайте, что здесь легко — уровень пока не европейский, но близок к этому. Команда из Европы не обыграет сильный местный клуб со счетом 5:0»

«Думаю, за три года футбол здесь уже сильно изменился. Это более физически, проходит быстрее и становится еще лучше. На клубном чемпионате мира мы видели, как “Аль-Хилаль” дал отпор “Реалу” и выбил “Манчестер Сити”. Поэтому не думайте, что здесь так легко!
Лига не на уровне Европы, но недалеко от этого. Европейская команда не обыграет сильную команду из Саудовской Аравии со счетом 5:0. Это не игра на PlayStation.
Сейчас не нужно забегать вперед. Уровень, тренировки — интенсивность пока не такая, как в Европе. Но мы постепенно к этому приходим. Например, у нас европейский тренер (Сержиу Консейсау — Спортс«“), мы много работаем физически. Раньше мы этого не делали”, — сказал Бензема.