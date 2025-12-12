«Спартак» потеряет лидера, «Краснодар» купит проблемного новичка. Трансферные слухи дня

Рассказов может перейти в «Краснодар»
Правый защитник «Крыльев Советов» Николай Рассказов может перейти в «Краснодар». По информации инсайдера Ивана Карпова, у игрока возникли трудности в процессе переговоров о новом контракте с «Крыльями», действующем до июня 2026 года.
27-летний Рассказов готов подписать контракт до лета 2029 года, предлагаемый самарским клубом, но требует ежемесячную зарплату в размере 4 миллионов рублей. Такое условие, вероятно, не будет одобрено, поскольку зарплатный потолок в «Крыльях Советов» находится в диапазоне 2,5−3 миллиона рублей в месяц.
«Краснодар» проявляет активный интерес к Рассказову, рассматривая его одним из кандидатов на позицию правого защитника, где требуется замена травмированному Сергею Петрову. Среди других потенциальных целей «быков» — Даниил Денисов («Спартак»), Максим Ненахов («Локомотив»), Владислав Саусь и Мингиян Бевеев (оба из «Балтики»).
Руководство «Крыльев» все еще пытается достичь компромисса с Рассказовым на своих условиях. Если договориться не удастся, клуб готов расстаться с защитником зимой за сумму около 150 миллионов рублей. В противном случае, летом следующего года защитник получит статус свободного агента и уйдет бесплатно.
Потенциальный трансфер Рассказова расстроил многих фанатов «Краснодара». У Рассказова проблемное прошлое — в «Спартаке» он стал антигероем, коллекционировал ошибки и столкнулся с серьезным хейтом фанатом. Грубые ошибки случаются и в «Крыльях», но, похоже, «Краснодару» очень нужен правый защитник с российским паспортом.
«Спартак» хочет купить игрока «Балтики»
Спортивный директор московского «Спартака» Франсис Кахигао провел встречу с представителями полузащитника калининградской «Балтики» Владислава Сауся. По данным Metaratings, переговоры находятся в ранней стадии — «Спартак» пока не направил официального предложения клубу.
Основным препятствием для трансфера может стать отсутствие ясности в вопросе назначения нового главного тренера «Спартака». Представители Сауся намерены дождаться информации о будущем наставнике команды, прежде чем принимать окончательное решение.
Барко может покинуть «Спартак»
Сергей Некрасов, генеральный директор «Спартака», прокомментировал слухи вокруг полузащитника Эсекиэля Барко. Ранее в СМИ появились скриншоты переписки, якобы от аргентинского журналиста Себастьяна Срура, где Барко выражает желание связаться с тренерским штабом аргентинского «Ривер Плейта» для обсуждения возможного трансфера.
«Барко, несомненно, является одним из ключевых игроков нашей команды. Мы анализируем его статистику, проводя сравнение его результативности с предыдущим сезоном. Футболист важен и необходим для “Спартака”, — подчеркнул Некрасов. — Что касается комментариев по скриншотам, которые, как выяснилось, были сделаны не с его личного телефона, считаю, что их не стоит принимать всерьез».
Заболотный заинтересовал клубы РПЛ
Нападающий «Спартака» Антон Заболотный привлек внимание сразу двух клубов РПЛ — калининградской «Балтики» и «Сочи», сообщает издание Legalbet. Обе команды заинтересованы в усилении атакующей линии и активно ищут форварда с российским паспортом, что делает 34-летнего игрока «Спартака» привлекательной кандидатурой.
«Зенит» отказался от бразильского вундеркинда
По информации инсайдерских источников, «Зенит» исключил 18-летнего нападающего бразильского «Коринтианса», Ги Негао, из списка потенциальных целей для приобретения. Решение было принято после детального и всестороннего анализа игрока.
Ранее сообщалось, что бразильский клуб оценивал своего молодого форварда в 28 млн евро. Негао выступает за основную команду «Коринтианса» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 28 матчах, проведенных во всех официальных турнирах, где сумел отличиться 11 забитыми мячами и отдать одну голевую передачу.
Зуев может вернуться в РПЛ
По информации «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» и других российских клубов (включая «Ростов», «Рубин», «Химки», «Крылья Советов» и «Арсенал») Александр Зуев, выступающий за казахстанский «Тобол», может перейти в махачкалинское «Динамо».
С 29-летним Зуевым «Тобол» завоевал бронзовые медали чемпионата и Кубок Казахстана в 2025 году. Что касается «Динамо», махачкалинцы сейчас занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
«Милан» нацелился на Алиссона
Итальянский «Милан» рассматривает возможность приглашения вратаря английского «Ливерпуля» Алиссона. Как информирует журналист Саша Тавольери, представители миланского клуба уже установили контакт с агентами 33-летнего бразильского голкипера.
Переход Алиссона в «Милан» может состояться летом 2026 года при условии, что он не сможет достичь согласия с «Ливерпулем» по условиям нового контракта. Причина интереса «Милана» кроется в ожидаемом уходе их нынешнего основного стража ворот, Майка Меньяна, который может покинуть клуб по завершении сезона-2025/26.