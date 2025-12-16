Ричмонд
Маттеус о «Баварии»: «Предпочел бы выбрать Упамекано, а не Шлоттербека. Дайо действует немного быстрее и играет очень стабильно»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о защитниках Дайо Упамекано и Нико Шлоттербеке.

Источник: Спортс"

Контракт Упамекано и «Баварии» истекает в конце этого сезона. Также сообщалось, что Шлоттербек хотел бы перейти в мюнхенский клуб.

«Упамекано добился большего прогресса в “Баварии”, как и Шлоттербек в “Боруссии”. Оба — центральные защитники высокого уровня.

У меня сложилось впечатление, что Упамекано действует немного быстрее и играет очень стабильно.

Шлоттербек в последнее время допустил несколько ошибок. Если бы дело дошло до выбора конкретной позиции, я бы предпочел Упамекано, а не Шлоттербека.

Нико мог бы стать футболистом «Баварии», но, на мой взгляд, пара Упамекано и Джонатана Та выглядит очень надежно.

Они действуют организованно, хотя «Бавария» пропустила несколько голов со стандартов. В последние месяцы у «Баварии» были небольшие проблемы с защитой при стандартных положениях", — сказал Лотар Маттеус.