Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.41
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Георгий Щенников: «Нельзя запрещать молодым игрокам покупать дорогие вещи, автомобили — они заслужили это своим трудом. Неправильно хейтить за это, если они обеспечили всю жизнь семьи»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Георгий Щенников оценил свою карьеру и рассказал, чем занимается в жизни после футбола.

Источник: Спортс"

Сегодня 34-летний футболист официально объявил о завершении карьеры.

— Довольны своей карьерой?

— Абсолютно! Я был чемпионом России, выигрывал Суперкубок и Кубок страны, поиграл в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, ездил на чемпионат мира — немногие могут таким похвастаться.

— Самый яркий момент карьеры.

— Назову два события: поездки на Евро и ЧМ. Хоть на чемпионате мира я не сыграл, но попасть в такую атмосферу — мечта!

И на всю жизнь запомню чемпионские моменты с ЦСКА и игры в Лиге чемпионов. Мне будет не стыдно рассказать об этом детям и молодым футболистам.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Недвижимостью. Еще по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их — за время они выросли в цене. А главное хобби — падел.

— Мало футболистов заранее заботятся о своем будущем.

— И я не сразу к этому пришел. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.

— Дадите совет молодым футболистам — как лучше всего распорядиться деньгами?

— Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом — машину и квартиру сестре и дом родителям.

Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили — они заслужили это своим трудом. И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи, — сказал Щенников.