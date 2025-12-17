Георгий Щенников: «Нельзя запрещать молодым игрокам покупать дорогие вещи, автомобили — они заслужили это своим трудом. Неправильно хейтить за это, если они обеспечили всю жизнь семьи»

Сегодня 34-летний футболист официально объявил о завершении карьеры.
— Довольны своей карьерой?
— Абсолютно! Я был чемпионом России, выигрывал Суперкубок и Кубок страны, поиграл в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы, ездил на чемпионат мира — немногие могут таким похвастаться.
— Самый яркий момент карьеры.
— Назову два события: поездки на Евро и ЧМ. Хоть на чемпионате мира я не сыграл, но попасть в такую атмосферу — мечта!
И на всю жизнь запомню чемпионские моменты с ЦСКА и игры в Лиге чемпионов. Мне будет не стыдно рассказать об этом детям и молодым футболистам.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Недвижимостью. Еще по ходу карьеры начал покупать помещения, а сейчас сдаю их — за время они выросли в цене. А главное хобби — падел.
— Мало футболистов заранее заботятся о своем будущем.
— И я не сразу к этому пришел. Начал интересоваться к 28 годам по совету моего агента и друга Сергея Пушкина. Бизнесом до сих пор занимаемся вместе.
— Дадите совет молодым футболистам — как лучше всего распорядиться деньгами?
— Сначала необходимо обеспечить семью. Первым делом я купил себе квартиру, потом — машину и квартиру сестре и дом родителям.
Нельзя запрещать молодым футболистам покупать дорогие вещи и автомобили — они заслужили это своим трудом. И неправильно их хейтить за большие покупки, если перед этим ребята обеспечили всю жизнь своей семьи, — сказал Щенников.