Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»

"Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро все уладим.
Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос", — сказал Гючлу.
Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, могут выплатить зарплату по страховке. В России такого нет — игроки и персонал “Химок” ничего не получат».
Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры».