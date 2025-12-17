Ричмонд
Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»

Генеральный директор «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу отреагировал на жалобы бывшего главного тренера клуба Сергея Юрана и экс-футболиста команды Дмитрия Тихого в ФИФА из-за долгов по зарплате со стороны турецкого клуба.

Источник: Спортс"

"Я очень уважаю Сергея. Но это правда, что наш клуб сейчас переживает финансовые трудности. Мы скоро все уладим.

Надеемся заключить спонсорское соглашение и урегулировать этот вопрос", — сказал Гючлу.

Юран о долгах «Серика»: «Надо подавать иск. Берковский и Гоцук обратятся в ФИФА, могут выплатить зарплату по страховке. В России такого нет — игроки и персонал “Химок” ничего не получат».

Тихий про «Серик Беледиеспор»: «Ни одной зарплаты так и не выплатили, на связь никто не выходил. Обратился в ФИФА с просьбой разобраться и принять меры».