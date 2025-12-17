Алонсо о «Реале»: «Я многому научился, пришлось кое-что скорректировать в себе. Это нормально, мы развиваемся, все к лучшему. Впереди долгий путь»

Баск, тренировавший ранее «Байер», летом сменил в «Мадриде» Карло Анчелотти, который перешел на работу в сборную Бразилии.
— Сейчас игроки больше вовлечены в процесс?
— Это ваша интерпретация. Мы, внутри, всегда боролись за одни и те же цели. Мы знаем, что бывают хорошие времена и не очень. И единство имеет ключевое значение. Мы узнаем друг друга лучше, каждый из нас уже знает какие-то моменты.
Сейчас основное внимание уделяется тому, что произойдет в ближайшие четыре дня, чтобы хорошо выступить в оставшихся двух играх до перерыва. У нас всегда есть амбиции стать лучше.
— Вам пришлось адаптироваться к этой раздевалке, этим игрокам?
— По сути, да. Хаби, который приехал сюда в июне, не такой, как нынешний. Но я многому научился, мне пришлось кое-что скорректировать в себе, происходит развитие. Это нормально, мы развиваемся. И важно то, что это к лучшему. Нам еще предстоит пройти долгий путь, — сказал Алонсо.
У Алонсо в «Реале» почти нет права на ошибку. Клуб хотел бы оставить тренера, пока позволяют результаты, но есть сомнения относительно проекта (The Athletic).
