Президент «Райо» о деле Негрейры: «Бывали вещи посерьезнее в испанском футболе — “чемоданы”, договорные матчи, выплаты за поражения. Благодаря работе Ла Лиги это удалось искоренить»

"Я недостаточно осведомлен о деле Негрейры, но лично считаю, что бывали и более серьезные вещи. Мы пережили период, от которого, как мне кажется, пострадали, хотя это невозможно доказать. Это были времена договорных матчей, даже выплат за поражения… такие вещи действительно существовали в испанском футболе.