«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека

Главный тренер туринского клуба Лучано Спаллетти требует купить хавбека зимой, и 30-летний футболист сборной Дании — одна из главных целей, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Генеральный директор «Юве» Дамьен Комолли работает в этом направлении, но «Марсель» пока выжидает и заявляет о готовности расстаться с игроком.
Летом «Ювентус» также хотел подписать Хейбьерга, но тренер марсельцев Роберто Де Дзерби настоял на сохранении датчанина в команде.
Пьер-Эмиль провел 20 матчей в этом сезоне, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас. Его подробная статистика — здесь.