Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.41
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны"

Экс-полузащитник «Атлетико» Сауль, ныне выступающий за «Фламенго», сравнил бразильский клуб с «Реалом».

— Если проводить параллель, «Фламенго» — это как «Реал Мадрид»?

— Даже больше, чем «Реал». На самом деле у «Реала» нет болельщиков. «Реал» известен, да — благодаря своим победам, его знают во всем мире, поэтому у него много поклонников. Но когда приходишь на стадион, ты не чувствуешь ничего.

А вот приходишь на «Маракану», культовый стадион, и он всегда полон. На выезде трибуны тоже заполнены болельщиками «Фламенго».

Недавно мы играли против «Спорт Ресифе», и нас отправили на другой стадион, потому что иначе наши болельщики просто не поместились бы. И это при том, что перелет занимает три с половиной часа. Приезжаешь в Лиму — и наши болельщики заполняют стадион на 100%. А потом смотришь — болельщики «Палмейраса» так не заполняют… И думаешь: «Вот это настоящие болельщики», — сказал Сауль.