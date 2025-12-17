Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны"

Недавно мы играли против «Спорт Ресифе», и нас отправили на другой стадион, потому что иначе наши болельщики просто не поместились бы. И это при том, что перелет занимает три с половиной часа. Приезжаешь в Лиму — и наши болельщики заполняют стадион на 100%. А потом смотришь — болельщики «Палмейраса» так не заполняют… И думаешь: «Вот это настоящие болельщики», — сказал Сауль.