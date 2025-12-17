Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что “Челси” в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, это нормально, что они недовольн

"Все, что я делаю, — я делаю потому, что хочу лучшего для клуба, для болельщиков, для всех. Сегодня, на мой взгляд, главное — то, что мы вышли в полуфинал.
Поддержка со стороны болельщиков была с первого дня, при том что, когда ты не выигрываешь матчи, нормально, что они недовольны — но в такие моменты никто не бывает доволен.
В целом сегодня акцент должен быть на том, что мы победили и вышли в полуфинал", — сказал Мареска в интервью Sky Sports.
Мареска о 1-й победе «Челси» за 5 матчей: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду».