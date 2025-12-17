Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. О том, что будет происходить, здесь будут говорить годами»

С того момента, как нам выпал «Реал», я вижу, что перед нами самая титулованная команда в мире, с аурой, которая затмевает все вокруг. И эта аура передается всем. Это нечто, что превосходит всех нас — и участников, и клуб, потому что это слишком большое событие. А по-настоящему большие вещи осознаются только со временем, — сказал Сандрони.