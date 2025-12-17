Ричмонд
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. О том, что будет происходить, здесь будут говорить годами»

Главный тренер «Талаверы» из третьего испанского дивизиона Алехандро Сандрони высказался о предстоящей встрече с «Реалом» в 1/16 финала Кубка Испании.

Источник: Спортс"

— Настал день «Д», день в Диснейленде…

— День в Диснейленде уже наступил. Мы постараемся прокатиться на этом огромном аттракционе. Это огромная награда для «Талаверы», для команды, для членов клуба, для спонсоров… Вчера я разговаривал с людьми из Аргентины — там смотрят все матчи «Реала». Резонанс просто огромный. Мы постараемся быть на высоте.

Сегодня исторический день. О том, что будет происходить, здесь будут говорить годами. Быть частью этого — привилегия, особенно для игроков, которые выйдут на поле.

С того момента, как нам выпал «Реал», я вижу, что перед нами самая титулованная команда в мире, с аурой, которая затмевает все вокруг. И эта аура передается всем. Это нечто, что превосходит всех нас — и участников, и клуб, потому что это слишком большое событие. А по-настоящему большие вещи осознаются только со временем, — сказал Сандрони.