В 16 матчах текущего чемпионата на счету 37-летнего нападающего «Акрона» 5 голов и 4 ассиста. Контракт Дзюбы с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из “Локомотива” убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и “Локомотиву”, и другой команде.
В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет", — сказал бывший футболист сборной России.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.