Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.12
П2
6.41
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
4
:
Борнмут
4
П1
X
П2

Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба может играть в РПЛ до 40 лет.

Источник: Спортс"

В 16 матчах текущего чемпионата на счету 37-летнего нападающего «Акрона» 5 голов и 4 ассиста. Контракт Дзюбы с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из “Локомотива” убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и “Локомотиву”, и другой команде.

В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет", — сказал бывший футболист сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше