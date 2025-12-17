Ричмонд
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»

Ранее 49-летний нидерландец возглавлял «Лестер» и ПСВ, а также исполнял обязанности тренера «Манчестер Юнайтед».

Источник: Спортс"

— Ван Нистелрой готов возглавить российский клуб?

— На данный момент он не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы. Но интерес от клубов из этого региона к нему у нас есть.

— Был ли интерес из РПЛ?

— Рудом интересовался ряд клубов из Восточной Европы, но он сразу же отказался от возможности тренировать там.

— «Спартак» и «Динамо» сейчас находятся без главного тренера.

— Посмотрим, как все сложится в будущем. На данный момент ван Нистелрой заявил нам, что будет рассматривать предложения от клубов из Западной Европы и топ-5 лиг. Пока он взял паузу и хочет отдохнуть, — сказал Себастьян Пот.