Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.31
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.18

Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал — может быть вывих или растяжение связок

Клемен Лангле травмировался в матче Кубка Испании.

Источник: Спортс"

«Атлетико» играет в гостях с «Атлетико Балеарес» (3:1) в 1/16 финала турнира.

Французский защитник попытался выбить мяч, но сделал неловкое движение и упал на газон, схватившись за правое колено.

Морщась от боли и хромая, он покинул поле. Давид Ганцко заменил игрока на 10-й минуте.

Лангле обследуют, чтобы подтвердить серьезность перенесенного растяжения связок, хотя в клубе есть некоторые опасения, пишет As.

"Клеман Лангле был вынужден покинуть поле из-за непрямой травмы (вывиха) правого колена.

Игрок ожидает результатов дальнейших обследований для установления окончательного диагноза«, — говорится в сообщении “Атлетико”.

Спортс" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.