Лангле травмировался в матче Кубка Испании. Защитника «Атлетико» заменили на 10-й минуте, он хромал — может быть вывих или растяжение связок

«Атлетико» играет в гостях с «Атлетико Балеарес» (3:1) в 1/16 финала турнира.
Французский защитник попытался выбить мяч, но сделал неловкое движение и упал на газон, схватившись за правое колено.
Морщась от боли и хромая, он покинул поле. Давид Ганцко заменил игрока на 10-й минуте.
Лангле обследуют, чтобы подтвердить серьезность перенесенного растяжения связок, хотя в клубе есть некоторые опасения, пишет As.
"Клеман Лангле был вынужден покинуть поле из-за непрямой травмы (вывиха) правого колена.
Игрок ожидает результатов дальнейших обследований для установления окончательного диагноза«, — говорится в сообщении “Атлетико”.
