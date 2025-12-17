Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
18.12
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
18.12
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
18.12
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
18.12
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.31
П2
10.75
Футбол. Лига конференций
18.12
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.55
П2
3.18

Итурральде не согласен со словами Алонсо про дело Негрейры: «Говорить, что ничего не было сделано, — это демагогия. Дело уже в суде, мы должны уважать правовую систему»

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес не согласен со словами главного тренера «Реала» Хаби Алонсо про дело Негрейры.

Источник: Спортс"

Напомним, Алонсо заявил: «Разделяю позицию “Реала”, правда должна быть раскрыта ради блага футбола. Нельзя считать это нормой».

Также испанский специалист сказал: «За границей очень удивляются, что произошедшее здесь не имеет последствий».

"Я не согласен с тем, что сказал Хаби Алонсо. За границей могут говорить все, что хотят. В Испании есть правовая система, которую мы создали, в рамках которой дело Негрейры уже находится в суде. Говорить, что ничего не было сделано, — это демагогия.

Мы должны уважать правовую систему, которая существует в этой стране. Есть гораздо более важные темы, гораздо более важные, чем футбол", — сказал Итурральде в эфире Cadena SER.