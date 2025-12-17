Осипов о Медиалиге: «Закрытая лига гарантирует пребывание, пока клуб не решит прекратить свое существование»

"С седьмого сезона Медиалига будет закрытой. Для меня закрытая лига — это лига, в которой будет не больше 14 клубов, где играется гладкий чемпионат, где представителям гарантируют пребывание до тех пор, пока они не решат прекратить свое существование. Это означает, что команды гарантируют себе годовой цикл соревнований в Медиалиге и Кубке Лиги.