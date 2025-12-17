Ричмонд
«Краснодар» о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Это вообще законно ?? Поздравляем выпускника нашей академии с 6-м трофеем с “ПСЖ”. Мотя — мощь! ?»

«Краснодар» поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке.

Источник: Спортс"

«ПСЖ» стал победителем турнира, обыграв «Фламенго» в финале (1:1, 2:1 пен.). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.

"Это вообще законно ??

Матвей Сафонов отбил ЧЕТЫРЕ удара подряд в серии пенальти и выиграл Межконтинентальный кубок с «ПСЖ» ?.

Поздравляем выпускника нашей клубной академии с шестым трофеем в составе французского клуба.

Мотя — мощь! ? «- говорится в сообщении “Краснодара”.

Сафонов — воспитанник «быков». Он перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 миллионов евро летом 2024 года.

