Сафонов получил 9 из 10 от L"Equipe за матч с «Фламенго» — лучшую оценку в «ПСЖ». Вратарь парижан отразил 4 пенальти в серии

В серии пенальти российский вратарь сделал 4 сэйва.
Оценки игроков «ПСЖ» за этот матч выглядят так: Матвей Сафонов — 9, Уоррен Заир-Эмери — 7, Маркиньос — 3, Вильян Пачо — 6, Нуну Мендеш — 5, Жоау Невеш — 6, Витинья — 5, Фабиан Руис — 4, Дезире Дуэ — 4, Хвича Кварацхелия — 6. Ли Кан Ин, получивший травму и покинувший поле на 35-й минуте, оценку не получил.
