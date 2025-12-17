Сафонов сильно выдвинулся с ленточки при ударе Педро в серии пенальти. ВАР проверил эпизод и решил, что вратарь «ПСЖ» не нарушил правила

«ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Российский вратарь сделал четыре сэйва в серии одиннадцатиметровых. Матвей отбил удары Сауля Ньигеса, Педро Абреу, Лео Перейры и Луиса Араужо.
При ударе Педро, Сафонов, предположительно, сильно выдвинулся с ленточки.
Этот эпизод был проверен судьями с помощью видеоповтора. В итоге главный арбитр матча Исмаил Эльфат показал, что россиянин действовал в рамках правил.
Изображение: кадр из трансляции матча.
