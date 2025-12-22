Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей

Стрельцов отбывал срок в колонии за изнасилование с июля 1958 по февраль 1963 года. Футболист отрицал факт интима по принуждению.
«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы. За мячик еще раз большое спасибо. Курить скоро брошу. Я сам понимаю, что это очень вредно Подачек мне не нужно. Я еще до такой жизни не дошел, чтобы подачки принимать», — в числе прочего пишет спортсмен.
Отметим, что в письме Стрельцов допустил несколько грубых орфографических ошибок — «ни чего», «досвидание», «тренеруюсь», «зделал».
Эдуард Стрельцов всю карьеру провел в московском «Торпедо». Он ушел из жизни в 1990 году в возрасте 53 лет.