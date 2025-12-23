«Барселона» представила кампанию помощи тяжелобольным детям под девизом «Магия “Барсы” исцеляет». Программа включает посещение игроками больниц, создание специальных зон для подростков, терапия с участием соба

Президент клуба Жоан Лапорта подчеркнул гордость за руководство клубом с такой глубоко укоренившейся социальной ответственностью и отметил способность «Барселоны» оказывать позитивное влияние за пределами спорта, как в Каталонии, так и во всем мире. Фонд, как социальное подразделение клуба, помогает детям, которые больше всего в этом нуждаются, и посредством своих проектов демонстрирует, что «Барселона» — это действительно «больше, чем клуб», осуществляя социальные и благотворительные акции, выходящие за рамки национальных границ.