Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
3.90
П2
1.77
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.35
П2
9.00
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.55
П2
1.83
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.51
П2
4.90
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.00
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.25
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.30
П2
13.50
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.42
П2
2.64
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.15
П2
2.60
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50

Mash: воспитанника ЦСКА Адамса расстреляли и избили в буфете в подмосковном Звенигороде

Воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса расстреляли и избили в буфете «ДеньНочь» в подмосковном Звенигороде, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник: ПФК ЦСКА

По данным источника, на игрока напали 10 человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Остальные начали бить спортсмена.

Очевидцы вызвали скорую — медики оказали Адамсу первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

31-летний Адамс выступал за ЦСКА до 2014 года — защитник ни разу не сыграл за основную команду красно-синих, он выступал за дублирующий состав армейцев. После ухода из московской команды футболист играл за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и карагандинский «Шахтер», черногорскую «Будучност» и таджикский «Худжанд».

В 2011 году Адамс провел один матч за юношескую сборную России, а в 2017 году играл за российскую национальную команду на Универсиаде.