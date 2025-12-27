Mash: воспитанника ЦСКА Адамса расстреляли и избили в буфете в подмосковном Звенигороде

По данным источника, на игрока напали 10 человек. Сначала был словесный конфликт, а затем один из преступников достал пистолет и выстрелил в футболиста. Остальные начали бить спортсмена.
Очевидцы вызвали скорую — медики оказали Адамсу первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице врачи диагностировали у него пулевое ранение бедра и рваную рану губы.
31-летний Адамс выступал за ЦСКА до 2014 года — защитник ни разу не сыграл за основную команду красно-синих, он выступал за дублирующий состав армейцев. После ухода из московской команды футболист играл за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и карагандинский «Шахтер», черногорскую «Будучност» и таджикский «Худжанд».
В 2011 году Адамс провел один матч за юношескую сборную России, а в 2017 году играл за российскую национальную команду на Универсиаде.