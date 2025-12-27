Mash: воспитанника ЦСКА Адамса расстреляли и избили в буфете в подмосковном Звенигороде

31-летний Адамс выступал за ЦСКА до 2014 года — защитник ни разу не сыграл за основную команду красно-синих, он выступал за дублирующий состав армейцев. После ухода из московской команды футболист играл за «Енисей», тверскую «Волгу», «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», казахстанские «Каспий», «Туран», «Жетысу» и карагандинский «Шахтер», черногорскую «Будучност» и таджикский «Худжанд».