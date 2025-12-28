Ричмонд
Маркиньос хочет получить французское гражданство: «Я прожил во Франции 13 лет, здесь родились мои дети — с радостью стану французом и парижанином. Жена уже подала заявление, я тоже над этим работаю&

Капитан «ПСЖ» Маркиньос заявил, что планирует получить французское гражданство.

Источник: Спортс"

"Мы работаем над этим, моя жена уже подала заявление! Я тоже работаю над тем, чтобы тоже его подать. Для меня было бы большой радостью стать наконец французом и парижанином.

Я 18 лет прожил в Бразилии и 13 лет во Франции, так что вполне нормально, что я стал в значительной степени парижанином. Здесь родились мои дети, жена тоже долгое время жила здесь со мной с тех пор, как я приехал. Почему бы не продолжить жить в Париже? Но для этого нужно многое продумать. На сколько лет я останусь здесь играть или после завершения карьеры? Посмотрим", — сказал Маркиньос.