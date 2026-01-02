Ричмонд
Пономарев назвал ЦСКА фаворитом гонки за титул в РПЛ: «Когда еще бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади?»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал армейский клуб фаворитом в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ в текущем сезоне. На данный момент московский клуб занимает 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.

— Кто ваш фаворит в чемпионской гонке?

— Лично для меня таким клубом является ЦСКА. Если подкупит пару нападающих. В этом случае армейцы будут сильными конкурентами любому клубу.

Когда еще ЦСКА бороться за чемпионство, как не в Год Красной Лошади? Но и «Краснодар» я бы не стал сбрасывать со счетов, — сказал Пономарев.