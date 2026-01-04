Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.08
П2
2.37
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Ротенберг поздравил отца с 69-летием: «Тяжелые времена делают сильных людей — это про него, он пример для меня. Я рос в трудные времена, нам пришлось переехать в другую страну»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днем рождения. 3 января вице-президенту Федерации дзюдо России, президенту футбольного «Сочи» исполнилось 69 лет.

Источник: Спортс"

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил своего отца Бориса Ротенберга с днем рождения. 3 января вице-президенту Федерации дзюдо России, президенту футбольного «Сочи» исполнилось 69 лет.

"От всего сердца поздравляю, с днем рождения, моего отца — Бориса Романовича Ротенберга.

Для меня он не только родной и любимый человек, часть моей большой семьи. Он — образец мужественности, стойкости, пример по жизни — и в детстве, и сейчас.

Я рос в трудные времена, нашей семье пришлось переехать из родного города в другую страну, но я и на 10 процентов не прочувствовал все то, что пережил отец: весь удар он брал на себя, принимал верные и единственно правильные решения для нашей семьи.

Все остальное: его успехи, стремление побеждать — следствие его стойкого и несгибаемого характера. Тяжелые времена делают сильных людей — эта фраза точно про него.

Здоровья, радости от всех твоих любимых дел, приносящих пользу не только тебе самому, но и многим другим людям вокруг тебя! Ты для меня пример, и я тоже хочу быть правильным примером для своих детей!" — написал Роман Ротенберг.