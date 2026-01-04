Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.81
П2
7.68
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.55
П2
1.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.60
П2
1.84
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
4.44
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.00
П2
4.30
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.20
П2
8.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
22.00
X
6.30
П2
1.18
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.57
П2
4.32
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.05
П2
2.95
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.79
П2
5.60
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.17
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.10
П2
7.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.83
X
3.77
П2
2.03
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

Роналду может переехать в новый особняк за 30+ млн евро в Португалии после окончания карьеры — в нем 8 спален, массажный кабинет, подземный паркинг. Есть стеклянный бассейн и частный пляж

Криштиану Роналду может переехать в особняк в Португалии стоимостью 30 млн фунтов (30,4 млн евро) после окончания игровой карьеры.

Источник: Спортс"

Работы по строительству роскошной недвижимости на эксклюзивном прибрежном курорте в 48 км от Лиссабона завершены. Дом футболиста является одним из самых больших и дорогих в стране. В нем предусмотрена подземная парковка для коллекции автомобилей португальца стоимостью 12 млн фунтов (13,8 млн евро).

Строительство особняка с восемью спальнями продолжались более трех лет. Ожидается, что выступающий за «Аль-Наср» форвард переедет в него, как только завершит игровую карьеру.

В особняке есть гигантский стеклянный бассейн с подводной дорожкой, чтобы гости могли видеть, кто плавает над ним. Кроме того, в проекте предусмотрены интеллектуальное отопление, тренажерный зал, крытый и открытый бассейны, массажный кабинет и кинотеатр.

Для пятерых детей Криштиану обустроена игровая площадка, также он и его невеста Джорджина могут отдохнуть на собственном частном пляже. В особняке также есть краны из чистого золота, итальянский мрамор и даже фреска Louis Vuitton, которая была разработана специально для пары.

Отмечается, что Роналду пытался купить поле для гольфа рядом со своим новым домом, чтобы обеспечить себе большую безопасность, но его предложение было отклонено.