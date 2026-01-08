Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы играл в «Реале». Форвард провел всю карьеру в «Роме»

— Вы бы выиграли «Золотой мяч», если бы играли в «Реале»?
— Да, выиграл бы, — сказал Франческо Тотти в разговоре с Calciatori Brutti.
Итальянец на протяжении всей карьеры играл за «Рому» — с 1992 по 2017 год.
Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти считает, что выиграл бы «Золотой мяч», если бы выступал за «Реал».
