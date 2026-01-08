Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением

В среду прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.