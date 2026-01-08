Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением

В среду в Telegram-канале академии сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе.
«Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени. Тренерский штаб во главе с Романом Сергеевичем (Зобниным) в связи со сложившейся обстановкой принял решение прекратить учебно-тренировочный процесс в гостинице “ЛОО-Арена” досрочно», — говорится в сообщении.
Как отметили в заявлении академии, «все живы и на 95% здоровы».
В среду прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.
По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, у заболевших в отеле выявлен норовирус 2-го генотипа, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, новых заболевших не выявлено. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия в отеле продолжаются.