Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
2
:
Кальяри
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
23.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.70
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.90
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

Сборы академии Зобнина завершили досрочно после ситуации с отравлением

СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. Юные футболисты и тренеры академии Зобнина досрочно завершают сборы в Сочи после инцидента с отравлением и возвращаются домой, сообщили в Telegram-канале академии.

Источник: Спорт РИА Новости

В среду в Telegram-канале академии сообщалось об отравлении юных футболистов и тренеров детской академии Зобнина в сочинском отеле при спортивном комплексе.

«Мы улетаем домой. Сборы закончились для нас раньше времени. Тренерский штаб во главе с Романом Сергеевичем (Зобниным) в связи со сложившейся обстановкой принял решение прекратить учебно-тренировочный процесс в гостинице “ЛОО-Арена” досрочно», — говорится в сообщении.

Как отметили в заявлении академии, «все живы и на 95% здоровы».

В среду прокуратура Краснодарского края сообщала, что юные спортсмены, приехавшие в Сочи для участия в соревнованиях по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Им была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

По данным управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, у заболевших в отеле выявлен норовирус 2-го генотипа, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением, новых заболевших не выявлено. Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия в отеле продолжаются.