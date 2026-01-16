Ричмонд
Максим Деменко: «Не называл бы “Краснодар” главным фаворитом в РПЛ. Они с “Зенитом” претендуют на титул в равной степени»

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Краснодар» в нынешнем сезоне доказал свою состоятельность. Клуб не зря идет на первом месте. Мы видим, что «Краснодар» на сегодняшний день — конкурент номер один для «Зенита» в борьбе за титул. Команда действительно проявляет свои лучшие качества. Плюс состав у «Краснодара» подобрался очень качественный за эти годы. Но главным фаворитом этого сезона я бы «Краснодар» все равно не называл.

На мой взгляд, они с «Зенитом» в равной степени претендуют на титул. Хотя раньше «Краснодару» очень не хватало этой чемпионской наглости. Надеюсь, теперь эта чемпионская наглость поможет команде. Особенно в матчах против прямых конкурентов в борьбе за победу в РПЛ. Все-таки хочется видеть более раскрепощенный «Краснодар» против топ-соперников", — сказал Деменко.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 40 очков и возглавил таблицу. Второе место занимает «Зенит» c 39 баллами.