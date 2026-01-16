Максим Деменко: «Не называл бы “Краснодар” главным фаворитом в РПЛ. Они с “Зенитом” претендуют на титул в равной степени»

«Краснодар» в нынешнем сезоне доказал свою состоятельность. Клуб не зря идет на первом месте. Мы видим, что «Краснодар» на сегодняшний день — конкурент номер один для «Зенита» в борьбе за титул. Команда действительно проявляет свои лучшие качества. Плюс состав у «Краснодара» подобрался очень качественный за эти годы. Но главным фаворитом этого сезона я бы «Краснодар» все равно не называл.