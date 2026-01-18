Нани: «Роналду легко забьет 1000 голов. Ради этого он уедет в самую слабую лигу, если придется. Ему нужна 1000 задокументированных голов — не как у Пеле и Ромарио»

"Он легко дойдет до тысячи, я в этом не сомневаюсь. Для него эта отметка важна, он годами думал о ней.
Он хочет забить 1000 официально задокументированных голов, потому что другие футболисты, такие как Пеле и Ромарио, утверждали, что забили столько, но не все их голы попали на записи. А Роналду мог бы сделать фильм со всеми своими голами.
Он дойдет до этой отметки, даже если придется уехать в самую слабую профессиональную лигу мира. Впрочем, ему не придется этого делать«, — отметил бывший вингер “Манчестер Юнайтед”.