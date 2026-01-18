Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.07
П2
3.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Милан
1
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
12.00
П2
87.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Лион
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Париж
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Итурральде поддержал отмену гола Фермина «Сосьедаду»: «Ольмо ударил не по мячу, а по бутсе Кубо»

Эдуардо Итурральде Гонсалес согласен с решением Хесуса Хиля Мансано отменить гол Фермина Лопеса «Сосьедаду» из-за фола Дани Ольмо при отборе мяча.

«Это нарушение правил. Ольмо не касается мяча, он касается бутсы Таке Кубо», — сказал экс-рефери.

«Сосьедад» — «Барселона». 1:0 — Оайрсабаль забил, голы Микеля, Фермина и Ямаля ранее отменили из-за нарушений. Онлайн-трансляция.