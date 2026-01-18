Итурральде поддержал отмену гола Фермина «Сосьедаду»: «Ольмо ударил не по мячу, а по бутсе Кубо»

«Это нарушение правил. Ольмо не касается мяча, он касается бутсы Таке Кубо», — сказал экс-рефери.
«Сосьедад» — «Барселона». 1:0 — Оайрсабаль забил, голы Микеля, Фермина и Ямаля ранее отменили из-за нарушений. Онлайн-трансляция.
Эдуардо Итурральде Гонсалес согласен с решением Хесуса Хиля Мансано отменить гол Фермина Лопеса «Сосьедаду» из-за фола Дани Ольмо при отборе мяча.
