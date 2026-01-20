Защитник Сенегала Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»

Сенегал выиграл турнир, победив Марокко в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим Диас исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.
"В этом матче было немало всего. Мы люди, и мы почувствовали несправедливость.
Я ждал, чтобы увидеть, что происходит, было довольно много шума, стычек со всех сторон с болельщиками. Я видел, как партнеры по команде вернулись после того, как Садьо Мане сказал им, что мы должны сыграть в этом матче, так что мы решили продолжить. Наконец-то Менди остановил удар, мы смогли продвинуться вперед и выиграть этот матч. Во всем этом я сохраню положительный момент, а именно то, что мы выиграли этот матч.
Мы были хорошо приняты марокканским народом на протяжении всего турнира. Мы жили в хороших условиях в Танжере, в хорошем отеле, местность была безупречной, нам нечего было сказать.
Все вернулось на круги своя. Мы соперники, мы все хотим победить. Ильяс Ахомаш играет со мной в «Вильярреале», и именно он подошел ко мне, когда я пытался выиграть время на поле, но в этом нет никаких проблем, мы братья.
Этот футбольный матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами. Мы благодарим всю страну за гостеприимство, кубок вернется в Дакар«, — сказал Гуйе в эфире Rothen s’enflamme.