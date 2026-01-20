Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит — будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявлял, что к 2028 году лимит на легионеров в Мир РПЛ ужесточат. На смену «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 на поле».
«Будет новый лимит — тогда будут покупать российских футболистов у других клубов. Зачем кого-то куда-то растить, ждать и так далее, когда можно просто насыпать денег и купить, как делают “Зенит” и все. В чем проблема-то? Если ресурсы позволяют так делать, смысл какой?» — сказал Быстров.