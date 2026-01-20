Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
1.14
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Ерохин о сборах: «У меня их уж трехзначное число. Это возможность сконцентрироваться на подготовке, поработать дополнительно. Нам не просто, но все ребята любят футбол»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин пошутил о количестве сборов, на которых побывал за карьеру. 36-летний футболист отправился с петербургской командой на первый зимний сбор в Катаре.

Источник: Спортс"

— Это далеко не первые сборы в вашей карьере. Как помогает опыт?

— Количество сборов, наверно, не стоит считать, потому что может трехзначное число сложиться (улыбается). А в чем помогает опыт… Понимаешь, как правильно готовиться, чтобы не было каких‑то повреждений, особенно в первые дни, когда идет большая нагрузка.

Конечно, и в отпуске готовились к тому, что на сборе с первого дня начнется серьезная работа. Тем не менее, когда тренируешься в игровом формате, с единоборствами, один в один — это другая нагрузка по сравнению с беговой и силовой. Поэтому есть дополнительная работа в зале, правильное восстановление важно. И еще все понимают, что в первые дни важно правильно подбирать обувь. Лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей.

— Еще некоторые опытные игроки говорят, что с годами и от сборов начинают получать удовольствие. Или это невозможно?

— Они правы — это действительно так. Для меня в целом каждый тренировочный день — это удовольствие. А сборы — это возможность сконцентрироваться на подготовке, поработать дополнительно. Для этого здесь созданы все условия. Да, сборы — это не просто, но все ребята любят футбол, а потому, думаю, работают с удовольствием.

— Сегодня в двусторонке вы забили два мяча, а ваша команда выиграла 4:0. Приятно?

— Это тренировочная игра, составы команд меняются и нагрузка разная. Сегодня уже усталость немного чувствуется. Много беговой работы. Но все это на пользу. Появляются силы для контроля мяча, чтобы тактические взаимодействия отрабатывать. Постепенно готовимся к первой контрольной игре на сборах, которая будет в четверг.

— Работа на сборах в целом привычна?

— Да, потому что их было много, в том числе с нашим тренером по физподготовке Иваном Карминати. Мне кажется, все ребята хорошо работают и выкладываются на 100%, — сказал Ерохин.