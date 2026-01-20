Ерохин о сборах: «У меня их уж трехзначное число. Это возможность сконцентрироваться на подготовке, поработать дополнительно. Нам не просто, но все ребята любят футбол»

Конечно, и в отпуске готовились к тому, что на сборе с первого дня начнется серьезная работа. Тем не менее, когда тренируешься в игровом формате, с единоборствами, один в один — это другая нагрузка по сравнению с беговой и силовой. Поэтому есть дополнительная работа в зале, правильное восстановление важно. И еще все понимают, что в первые дни важно правильно подбирать обувь. Лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей.