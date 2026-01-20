Ричмонд
«Штурм» Худякова сыграет с «Фейеноордом» в футболках с лозунгом против насилия над женщинами вместо логотип пивного бренда. Реклама алкоголя запрещена в Нидерландах

«Штурм» сыграет в футболках с лозунгом против домашнего насилия выездном матче Лиги Европы против «Фейеноорда».

Матч пройдет в Роттердаме в четверг, 22 января. Футболисты «Штурма», в составе которого играет российский вратарь Даниил Худяков, выйдут на поле в футболках с лозунгом «Остановите насилие в отношении женщин». С 2023 года австрийский клуб реализует программу Sturm Hilth, в рамках которой сотрудничает с женскими кризисными центрами федеральной земли Штирия. После матча футболки будут выставлены на аукцион, все вырученные средства пойдут на реализацию программы.

Титульным спонсором «Штурма» является пивоваренная компания Puntigamer, однако в Нидерландах запрещена реклама алкоголя. Аналогичные законы действуют и в Норвегии — в выездном отборочном матче Лиги чемпионов против «Буде-Глимт» в августе австрийская команда играла c логотипом организации «Детские деревни SOS», помогающей детям-сиротам и семьям в трудной жизненной ситуации.

Фото: x.com/SKSturm.