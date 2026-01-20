«Штурм» Худякова сыграет с «Фейеноордом» в футболках с лозунгом против насилия над женщинами вместо логотип пивного бренда. Реклама алкоголя запрещена в Нидерландах

Матч пройдет в Роттердаме в четверг, 22 января. Футболисты «Штурма», в составе которого играет российский вратарь Даниил Худяков, выйдут на поле в футболках с лозунгом «Остановите насилие в отношении женщин». С 2023 года австрийский клуб реализует программу Sturm Hilth, в рамках которой сотрудничает с женскими кризисными центрами федеральной земли Штирия. После матча футболки будут выставлены на аукцион, все вырученные средства пойдут на реализацию программы.