Колосков про опаздывающего на сбор Вендела: «Все эти капризы не красят футболиста. Семак должен принимать более кардинальные меры»

"Ничего не сделаешь, чтобы Вендел не опаздывал на сборы. У него в контракте прописаны все наказания за опоздания. Только у него подход непрофессиональный. Никто не знает, что у него в голове. Может, там две извилины. Нормальный человек себе такого бы не позволил.
Они любят кичиться, что они профессиональные футболисты. А в чем профессионализм? Деньги есть, и теперь откупится? А тут отношение — у меня много денег, я заплачу штраф. Это непрофессиональный подход. Это подход уличного пацана какого-то.
Деньги на него не действуют, ну, посадят его на скамейку на несколько матчей, но лучше от этого «Зениту» не будет, хотя он и играет-то то уже плохо. Семак опять будет действовать согласно пунктам в контракте, но все эти капризы не красят футболиста. У человека мало разума. Семак должен принимать более кардинальные меры", — сказал Колосков.