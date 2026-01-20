Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.08
X
4.85
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
1
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Комо
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Верона
0
П1
X
П2

Колосков про опаздывающего на сбор Вендела: «Все эти капризы не красят футболиста. Семак должен принимать более кардинальные меры»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отсутствии полузащитника Вендела на предсезонном сборе «Зенита».

Источник: Sports

"Ничего не сделаешь, чтобы Вендел не опаздывал на сборы. У него в контракте прописаны все наказания за опоздания. Только у него подход непрофессиональный. Никто не знает, что у него в голове. Может, там две извилины. Нормальный человек себе такого бы не позволил.

Они любят кичиться, что они профессиональные футболисты. А в чем профессионализм? Деньги есть, и теперь откупится? А тут отношение — у меня много денег, я заплачу штраф. Это непрофессиональный подход. Это подход уличного пацана какого-то.

Деньги на него не действуют, ну, посадят его на скамейку на несколько матчей, но лучше от этого «Зениту» не будет, хотя он и играет-то то уже плохо. Семак опять будет действовать согласно пунктам в контракте, но все эти капризы не красят футболиста. У человека мало разума. Семак должен принимать более кардинальные меры", — сказал Колосков.